Zoran Barisic ist neuer Sportgeschäftsführer bei Rapid Wien

Am Donnerstag kam die offizielle Bestätigung: Zoran "Zoki" Barisic kehrt zu Rapid Wien zurück und übernimmt das Amt des Sportgeschäftführers.

Der 48-jährige Wiener tritt seine neue Funktion offiziell am Montag an, erhält einen Vertrag bis Sommer 2022 und folgt damit auf den Schweizer Fredy Bickel. Barisic war von 1993 bis 1997 als Spieler und von 2013 bis 2016 als Trainer der Profis für die Hütteldorfer tätig.

Zoran Barisic freut sich auf neuen Job bei Rapid Wien

Der Wiener galt schon seit Wochen als großer Favorit auf den Posten, nun wurden im Westen Wiens Nägel mit Köpfen gemacht. “Für mich beginnt somit ein neuer Lebens- und Berufsabschnitt bei meiner großen fußballerischen Liebe. Ich freue mich auf diese große Herausforderung und werde meine Tätigkeit mit großem Respekt und voller Engagement antreten. Ich werde alles dafür tun, um uns in eine erfolgreiche sportliche Zukunft zu führen und blicke dieser Aufgabe mit meinem Team, in dem ich viele Experten und gute Charaktere habe, mit Zuversicht entgegen”, wurde Barisic in einer Rapid-Aussendung zitiert.