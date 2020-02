Zollamt Wien: Erfolgreiches Jahr 2019 bei Drogenaufgriffen

2019 konnte das Zollamt Wien erfolgreich gegen Suchtgiftkriminalität über den Postweg vorgehen. Es konnten unter anderem 73,7 Kilogramm Suchtmittel aufgegriffen werden.

Auch 2019 konnte das Zollamt Wien erfolgreich gegen die Suchtgiftkriminalität über den Postweg vorgehen. Im Briefzentrum Inzersdorf konnten 73,7 Kilogramm und 19.367 Stück Suchtmittel aufgegriffen werden. "Ich danke allen Zöllnerinnen und Zöllnern für ihren wertvollen Einsatz im Kampf gegen Kriminalität. An den steigenden Zahlen sehen wir, wie wichtig die regelmäßigen Kontrollen der Sendungen sind", so Finanzminister Gernot Blümel.

Zahlreiche Drogenaufgriffe im Jahr 2019

In Österreich hat sich der Online Handel mit verbotenen Substanzen mittlerweile zu einer gängigen Form der Suchtgiftkriminalität entwickelt. Sowohl Einzeltäter als auch kriminelle Organisationen sind dort tätig. Auch hier ist eine Steigerung zu verzeichnen.

Kampf gegen Suchtmittelkriminalität: Diensthunde als wichtige Helfer

Beim Auffinden der Drogen sind die Diensthunde des österreichischen Zolls unverzichtbare Helfer. Die eingesetzten Diensthunde bleiben bei dem Paket und zeigen den Diensthundeführern so, dass sich verdächtige Substanzen in der Sendung befinden. Die Drogenaufgriffe werden durch eine Öffnung und durchgeführte Suchtmitteltests bestätigt. Die vom Zoll aufgegriffenen Sendungen werden an die Polizei zur weiteren Ahndung nach dem Suchtmittelgesetz übergeben.