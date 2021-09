Zollabfertigungen heuer deutlich angestiegen

Die Zahl der Zollabfertigungen in Österreich ist im ersten Halbjahr 2021 deutlich angestiegen. Die Einnahmen aus Verbrauchssteuern lagen bei 2,79 Mrd. Euro (Halbjahr 2020: 2,72 Mrd. Euro).

Rund 2,9 Mio. Anmeldungen wurden allein im Güterverkehr abgefertigt, das waren um 43 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit.

Weniger geschmuggelte Zigaretten in Österreich

Den größten Anteil an den Verbrauchssteuern machten Mineralölsteuern mit 1,66 Mrd. Euro aus. Einnahmen aus der Tabaksteuer lagen bei 993,7 Mio. Euro, was einem Plus von 5,6 Prozent zum Halbjahr des Vorjahres entspricht. Die Coronakrise habe zu einem deutlichen Rückgang der nach Österreich geschmuggelten sowie legal eingeführten Zigaretten geführt, hieß es aus dem Ministerium. Weitere 59,7 Millionen Euro wurden aus der Alkoholsteuer sowie 84,8 Millionen Euro aus der Biersteuer lukriert.