Zoll stellte gefälschte Waren um 14 Mio. Euro sicher

Heuer sind von Juni bis August gefälschte Waren im Wert von über 14 Millionen Euro in Österreich durch den Zoll sichergestellt worden.

19.028 Reisende am Flughafen Wien kontrolliert

Allein am Flughafen Wien seien jeweils 19.028 Reisende kontrolliert und im Reiseverkehr 29.043 Kontrollen durchgeführt worden, hieß es. Das habe in Summe 1.495 Feststellungen ergeben. Die mobilen Kontrolleinheiten seien zudem mit insgesamt 764 Einsätzen und 70.877 Kontrollen gefordert gewesen.

Schweinepest: Augenmerk beim Zoll auch auf tierische Produkte

Aufgrund Fällen von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Nähe der österreichischen Grenze legten die Zöllnerinnen und Zöllner ihr Augenmerk bei Kontrollen auch auf tierische Produkte. Im Zeitraum von Juni bis August 2023 seien 2.528 Kilogramm tierische Produkte beschlagnahmt worden. Besonders ins Gewicht fielen hierbei die Sicherstellungen von 1.710 Kilogramm Fleisch und Fleischerzeugnissen, sowie 768 Kilogramm Milch und Milcherzeugnissen. Auch der Fund von 33 lebenden Tieren (16 Hunde, 15 Tauben, 2 Katzen), die ohne die erforderlichen Dokumente transportiert worden seien, sei in diesem Zusammenhang nennenswert.

Zoll fand 130 Kilo Cannabis

Des Weiteren stellten die Zöllner am Flughafen Wien Schmuck und Luxusartikel im Wert von 602.126 Euro, Bargeld in Höhe von 559.618 Euro und 5.090 Essensgutscheine aus der Türkei fest. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sprach am Freitag von "einem klaren Zeichen gegen Kriminalität", wie es in einer Aussendung hieß. Die Gesamtbilanz unterstreiche die Bedeutung des Zolls für die Sicherheit und Wirtschaft Österreichs sowie den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, wurde mitgeteilt.