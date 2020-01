Zoll stellt 86 Kilogramm Suchtmittel Kath am Flughafen Wien sicher

In einem Reisekoffer wurden vom Zoll am Flughafen Wien 86 Kilogramm des Suchtmittels Kath entdeckt. Es sollte offenbar nach Deutschland transportiert werden.

Beamte des Zollamtes führten am 3. Jänner 2020, gegen 09:50 Uhr, Routinekontrollen am Flughafen Wien durch. Dabei konnte in einem Reisekoffer von zwei israelischen Passagieren 86 Kilogramm des Suchtmittels KATH sichergestellt werden.