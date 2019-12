Zistersdorf: Frau krachte mit Auto gegen Baum

In Zistersdorf krachte am Samstag in den frühen Morgenstunden eine junge Frau mit ihrem Auto an der B40 in einen Baum und wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Lenkerin musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde in das Landesklinikum Mistelbach transportiert. Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.

Laut FF Zistersdorf wurde der Wagen nach dem Anprall zurück auf die Fahrbahn der B40 geschleudert. Helfer entfernten die Tür und das Dach des Fahrzeugs, ehe die verletzte Lenkerin aus dem Wrack geholt werden konnte.