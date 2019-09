Zirngast will Freispruch nicht überbewerten

"Wegen mir ist nicht die Demokratie in die Türkei gekommen", so der Aktivist.

"Wegen mir ist nicht die Demokratie in die Türkei gekommen", so der Aktivist. ©APA/AFP/ADEM ALTAN

"Wegen mir ist nicht die Demokratie in die Türkei gekommen", so der Aktivist. ©APA/AFP/ADEM ALTAN

Am Mittwoch wurde Max Zirngast in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen. Überbewerten will er den Freispruch aber nicht: "Wegen mir ist nicht die Demokratie in die Türkei gekommen".

Der am Mittwoch von Terrorvorwürfen in der Türkei freigesprochene österreichische Aktivist und Journalist Max Zirngast will das am Mittwoch in Ankara gefällte nicht überbewerten. "Wegen mir ist nicht die Demokratie in die Türkei gekommen", meinte Zirngast in einem am Abend ausgestrahlten TV-Interview mit der ORF-ZiB 2. Es handle sich "für die Türkei auch nicht um ein wichtiges Urteil".

Zirngast: In ersten Schritten keine weitere Türkeireise geplant

Auf die Frage, ob er sich von der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung mehr Unterstützung erwartet hätte, antwortete Zirngast ausweichend. Die österreichischen Behörden in der Türkei ("Konsulat und Botschaft") hätten sich stets mit ihm "verständigt" und für ihn "eingesetzt", erklärte er. "Darüber hinaus, weiß ich nicht, was passiert ist."

Ob er in nächster Zeit wieder in die Türkei reisen wolle, konnte der Aktivist und Journalist nicht konkret sagen. "In nächster Zeit ist ein dehnbarer Begriff. In einem ersten Schritt nicht, aber die Türkei kann sich auch ändern."