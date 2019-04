Zirngast-Prozess in Ankara wurde vertagt: Journalist darf weiterhin nicht ausreisen

Die erste Anhörung beim Prozess gegen den österreichischen Journalisten Max Zirngast in Ankara wurde beendet. Der nächste Gerichtstermin findet voraussichtlich am 11. September statt.

Die Ausreisesperre gegen den in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagten österreichischen Studenten und freien Journalisten Max Zirngast bleibt bestehen. Sein Prozess wurde auf September vertagt, entschied am ersten Prozesstag das Gericht in Ankara.