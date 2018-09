Zimmer im Internet untervermietet: Wiener Mieterin verliert Wohnung

Viele vermieten Wohnungen oder einzelne Zimmer im Internet zu horrenden Preisen. Eine Mieterin in Wien wurde daher ihr Mietvertrag gekündigt. Zurecht, wie der Oberste Gerichtshof urteilte.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat ein richtungsweisendes Urteil gefällt und die Kündigung einer Mieterin bestätigt, weil sie durch das kurzzeitige Weitergeben ihrer 200 Quadratmeter Altbauwohnung in der Wiener Innenstadt über einen Online-Zimmervermittler übermäßig hohe Gewinne eingestrichen hat.

Wucher bei Vermietung im Internet

Die Entscheidung 7 Ob 189/17w hält fest, dass man sich auch bei tageweiser Untervermietung an die Regeln der Mietzinsbildung halten muss. Anders als die Vorinstanzen sah der OGH die Rechtmäßigkeit der Kündigung in der “Verwertung der Wohnung durch Überlassung an einen Dritten gegen unverhältnismäßig hohe Gegenleistung”.