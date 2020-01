Zigarettenpreise sollen heuer angehoben werden

2019 wurden 13,6 Milliarden Stück Zigaretten geraucht, darunter auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Am 1. April tritt ein neues Tabaksteuermodell in Kraft, womit auch die Preise für Zigaretten wieder steigen dürften.

Zigarettenpreise dürften 2020 wieder steigen

2019 stieg Tabaksteuer erstmals seit zehn Jahren nicht

Zigarettenpackung kostet im Schnitt 5,10 Euro

Vom Preis einer Zigarette in Österreich fließen 77 Prozent an den Staat in Form der Tabaksteuer, den Rest bekommen die Hersteller, Großhändler und Trafikanten. Mit im Schnitt 5,10 Euro pro Packung sind Zigaretten in Österreich im Vergleich zu den Nachbarländern Tschechien (3,53 Euro), Slowakei (3,32 Euro), Ungarn (3,90 Euro), Slowenien (3,69 Euro) oder Italien (4,90 Euro) teurer. Tiefer in die Tasche greifen müssen Raucher in Deutschland (5,84 Euro) oder in der Schweiz (7,14 Euro).