Zigarette löste tödlichen Zimmerbrand in Wien-Josefstadt aus

Eine Zigarette dürfte in der Nacht auf Samstag wohl einen Zimmerbrand in der Lerchenfelder Straße ausgelöst haben. Ein 55-Jähriger verlor dabei sein Leben.

Ein Zimmerbrand, der einem 55-Jährigen in der Nacht auf Samstag in Wien-Josefstadt das Leben kostete, dürfte von einer Zigarette ausgelöst worden sein. Die Ermittlungen zur Brandursache waren am Sonntag allerdings noch nicht abgeschlossen. Zwei Polizisten, die versucht hatten, den Mann zu bergen, waren mit Rauchgasvergiftungen ins Spital gekommen. Drei Angehörige des Opfers hatten vor dem Feuer fliehen können.