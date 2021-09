Zeugen nach Radunfall in Sommerein (NÖ) gesucht

Ein 54-jähriger Radfahrer wurde von der Polizei verletzt am Fahrbahnrand im Gemeindegebiet von Sommerein aufgefunden. Nun wird nach Unfallzeugen gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Radunfall auf der L 2002 im Gemeindegebiet von Sommerein in Niederösterreich. Nach Hinweis eines anderen Verkehrsteilnehmers fand sie einen 54-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha am Fahrbahnrand mit Verletzungen unbestimmten Grades.