Zentralmatura 2019 zu Ende: Schüler warten auf Ergebnisse

Zahlreiche Schüler in Österreich absolvierten in den letzten Tagen die Zentralmatura. Zu Zwischenfällen kam es nicht, nun heißt es auf die Ergebnisse warten.

Mit den rund 1.200 Klausuren im Fach Italienisch ist am Dienstag der Haupttermin der Zentralmatura 2019 zu Ende gegangen. An allen sieben Prüfungstagen hätte es – abgesehen von den üblichen Schummelversuchen wie einem am Klo aufgefundenen Handy – keine besonderen Vorkommnisse gegeben, hieß es aus dem Bildungsministerium zur APA.