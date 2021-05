Zeitausgleich statt Krankenstand: 7.500 Euro für gekündigten Lkw-Fahrer

Die Arbeiterkammer NÖ hat eine Nachzahlung für einen 50-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Wiener Umland durchgesetzt. Sein Boss hatte den Mann gekündigt und bei der Abrechnung einfach Krankenstand in Zeitausgleich "verwandelt".

85 Plusstunden hatte der 50-jährige Lkw-Fahrer zuletzt angesammelt. Als die Spedition ihn kündigte, zahlte sie dieses Zeitguthaben zunächst nicht aus. Wie sich bei der Abrechnung herausstellte, hatte man einen Teil seines letzten Krankenstandes einfach in Zeitausgleich verwandelt. Darüber hinaus zog die Firma auch noch die Arbeitsstunden jener Tage ab, an denen sie ihren Fahrer nachhause geschickt hatte, weil es keine Arbeit gab. In einer Betriebsvereinbarung stand aber ausdrücklich, dass Zeitausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden muss. "Zeitausgleich wäre an diesen Tagen also nur möglich gewesen, wenn man das vereinbart hätte. Das ist nicht passiert", schildert AK Niederösterreich-Expertin Christina Neundlinger, die den gekündigten Lkw-Fahrer betreut hatte, nachdem der sich an die AK Niederösterreich gewandt hatte.