Zeitarbeiter: Branche mit Bilanz 2022 zufrieden

Die Zeitarbeitsbranche zeigt sich zufrieden mit dem heurigen Jahr. Mit einer Rekordzahl von 100.284 überlassenen Arbeitskräften im Juni seien im ersten Halbjahr alle Erwartungen übertroffen worden, so der Verband "Österreichs Personaldienstleister".

Zeitarbeitsbranche zufrieden mit Jahresbilanz 2022

Wien. "Für 2023 und 2024 wird eine Stagnation des Marktes nach Anzahl, bei gleichzeitig hohem wertmäßigen Zuwachs erwartet", heißt es in der Aussendung. Grund seien die starke Inflation und die hohen Lohnforderungen, ab kommendem Jahr sollen die Löhne in der Branche durch die Kollektivvertragsanpassungen um 7,99 Prozent steigen. "Aktuell ist das größte Hemmnis für weiteres Wachstum vor allem die Knappheit an qualifiziertem Personal", so der Verband. Der Anteil ausländischer Arbeitskräfte liegt derzeit bei knapp 20 Prozent.