"Zeit der Versöhnung": BURGER KING spendet 15.000 Euro an Ronald McDonald Kinderhilfe

BURGER KING hat ihre Weihnachtsaktion genutzt, um Geld für die Ronald McDonald Kinderhilfe zu sammeln. Nun konnte ein Scheck in Höhe von 15.000 Euro übergeben werden.

BURGER KING unterstützt Ronald McDonald Kinderhilfe

Eine Zusammenarbeit zwischen direkten Konkurrenten ist eher selten der Fall. In der Vorweihnachtszeit machte BURGER KING jedoch eine Ausnahme und wagte einen Blick über den Tellerrand. Dabei wollte man den Konkurrenzgedanken ruhen lassen und stattdessen etwas Gutes tun. So wurde also Geld für die Ronald McDonald Kinderhilfe gesammelt.