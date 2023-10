Der Nobelpreisträger des Vorjahres, Anton Zeilinger, freut sich das der diesjährige Physik-Nobelpreis an Zeilinger freut sich über Physik-Nobelpreis für Ferenc Krausz ging.

Anton Zeilinger, der Gewinner des Physik-Nobelpreises des Vorjahres, hat bereits seit langer Zeit Ferenc Krausz als möglichen Kandidaten für die diesjährige Auszeichnung in Betracht gezogen. Laut Zeilinger, der Krausz während dessen Zeit an der Technischen Universität (TU) Wien besucht hat, hatte er schon damals das Gefühl, dass Krausz etwas Besonderes sei. Das erklärte der Quantenphysiker am Dienstag gegenüber der APA.

Dass binnen eines Jahres bereits ein zweiter Österreicher den Physik-Nobelpreis erhält, wollte Zeilinger mit dem Hinweis nicht kommentieren, dass "es nicht ums Land geht. Auch dem Nobelpreis-Komitee geht es nicht ums Land, sondern nur um die Leistung". Klar ist für Zeilinger aber, dass sowohl Krausz als auch er "unsere Schulausbildung und Karriere zu einer Zeit absolviert haben, als diese noch nicht so verschult und bürokratisiert war wie heute". Deshalb sei es "die Frage, ob das heute noch möglich wäre".

Physik-Nobelpreis: "Das ist etwas ganz Besonderes"

Zeilinger wurde 2022 gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect und seinem US-Kollegen John Clauser mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Sie erhielten den Preis "für Experimente mit verschränkten Photonen, Nachweis der Verletzung der Bellschen Ungleichungen und wegweisende Quanteninformationswissenschaft".