Zeichen der Freundschaft mit Israel: Mandelbaum in Wien gepflanzt

In Österreich wurde am Dienstag erneut die Verbundenheit mit Israel demonstriert worden. Der Mandelbaum steht in Israel als Symbol der Freundschaft, die Wiener Pflanze trägt eine deutsch-englisch-hebräische Zusatztafel mit der Botschaft der Verbundenheit.