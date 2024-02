Zehntausende sagten 2023 in Wien ihrem Stromlieferanten "baba"

68.344 Kunden haben im Vorjahr in Wien den Stromlieferanten gewechselt. An erster Stelle stand allerdings ein anderes Bundesland.

Der Wettbewerb am Strom- und Gasmarkt nimmt offenbar wieder Fahrt auf. Im Vorjahr haben in Österreich 345.649 Kundinnen und Kunden ihren Lieferanten für Strom oder Gas gewechselt. Das sind deutlich mehr als im Jahr 2022, damals wechselten nur 212.004 Privat- und Firmenkunden den Anbieter. 2021 waren es 331.339 Kunden, teilte die E-Control am Montag mit. Die meisten Wechsel gab es 2023 in Niederösterreich.