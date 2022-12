Zehnjähriger Ukrainer begeistert in der U11 von Rapid Wien

Der zehnjährige Ukrainer Danylo Astion floh mit seiner Familie in den Westen. Nun lebt junge Ukrainer seinen Traum vom Fußballstart in der U11 von Rapid weiter.

Für Danylo Astion steht das Weihnachtsfest erst in zwei Wochen an, bei seiner neuen sportlichen Heimat durfte aber bereits gefeiert werden. Nur einen Fußball und seine Schuhe habe ihr Sohn im Rucksack gehabt, berichtet Mutter Giuliana. Die Familie fand in Wien ein neues Zuhause, Danylo darf im Westen Wiens den Ball nachjagen.

Zehnjähriger Ukrainer lebt Traum vom Fußballprofi in Wien weiter

Spaß hat Danylo offenbar. Seit August jagte er in Grünweiß dem runden Leder hinterher. Schon nach wenigen Wochen wurde er zum "Spieler des Monats" in der Akademie gekürt, mittlerweile klappt es auch mit der Verständigung per Deutsch ganz gut. Kindermund tut freilich Wahrheit kund. "Das Leben in Wien geht so. Wenn ich könnte, würde ich in die Ukraine zurück. Zwei meiner Freunde sind jetzt in Italien, zwei in Spanien und einige sind dort (in Ukraine) geblieben", sagte Danylo einer Reuters-Journalistin.