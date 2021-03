Zehn Personen in Pkw eingepferchte Personen und nach Österreich gebracht

Ein Schlepper hat zehn in einem Pkw eingepferchte Personen von Ungarn nach Niederösterreich befördert.

Der tschechische Staatsbürger hatte während der sechs- bis siebenstündigen Fahrt keine Pause gemacht und den Insassen nichts zu trinken gegeben, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann wurde in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die zehn illegal eingereisten Syrer stellten Asylanträge.