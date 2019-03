Zechpreller aus Wien verursachte 17.500 Euro Schaden: Anzeige

Ein 54-jähriger Wiener zahlte mehrere Hotelrechnungen in Kärnten nicht und verursachte einen Schaden von 17.500 Euro. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Der 54-jährige Wiener hatte es sich in mehreren Hotels in Velden und Pörtschach am Wörthersee gut gehen lassen und war abgereist, ohne Rechnungen in Höhe von 17.500 Euro zu bezahlen, teilte die Polizei am Samstag in einer Aussendung mit.