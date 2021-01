ZAMG-Prognose: Woche geht winterlich weiter

Laut der ZAMG werden sich auch die kommenden Tage winterlich präsentieren. Der Prognose zufolge startet der Donnerstag nördlich des Alpenhauptkammes mit zahlreichen dichten Wolken, die besonders in Salzburg und Oberösterreich sowie in Teilen Niederösterreichs kurze Schneeschauer bringen.

Im Tagesverlauf klingen diese ab, die Sonne zeigt sich damit immer öfter. Im Süden und ganz im Westen scheint hingegen bereits am Vormittag die Sonne häufig. Lediglich in Becken und Tälern können sich für ein paar Stunden flache Nebelfelder halten. Die Tageshöchsttemperaturen meist 0 bis 5 Grad, in Osttirol meist Dauerfrost.

Bewölkter Start ins Wochenende

Am Samstag steht im Westen und Süden von lokalen Nebelfeldern abgesehen viel Sonnenschein auf dem Programm. Im übrigen Österreich erfolgt ein Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Abschnitten, dazu gehen vor allem im Norden sowie entlang der Alpennordseite einzelne Schneeschauer nieder. Das Thermometer bewegt sich maximal zwischen minus 6 und plus 4 Grad.

Sonniger Wochenwechsel

Im Westen und ganz im Norden scheint sonntags zumindest zeitweise die Sonne. Sonst nimmt die Bewölkung von Süden her zu und im Laufe des Nachmittages beginnt es im Süden, am Abend sowie in der Nacht auch immer öfter im Osten zu schneien. Die genaue Zugbahn des Mittelmeertiefs und damit die Intensität der Schneefälle ist aber derzeit noch unsicher. Mit minus 6 und plus 1 Grad wird es etwas kälter.