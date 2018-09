ZAMG-Prognose: Spätsommer bringt viel Sonne und milde Temperaturen

Die kommende Woche verwöhnt uns mit viel Wärme und Sonne, laut ZAMG sind zur Wochenmitte Temperaturen bis zu 30 Grad möglich. Die Prognose im Detail lesen Sie hier.

Die kommende Woche wird Österreich mit Sonne und Wärme verwöhnen, verriet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Bereits am Montag scheint verbreitet die Sonne, nachdem sich in südlichen Beckenlagen sowie in einigen Tälern etwas Nebel aufgelöst hat.