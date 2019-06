ZAMG-Prognose: Sommerlich heiße Woche mit Gewittern steht bevor

Der Sommer macht auch nach Pfingsten keine Pause, denn es geht heiß durch die Woche. Hier die Wetterprognose der ZAMG für die kommenden Tage im Detail.

Heißer Pfingstmontag mit viel Sonnenschein

Verbreitet scheint am Pfingstmontag die Sonne und es wird heiß. Meist zeigen sich nur ein paar hohe Wolkenfelder am Himmel. Etwas mehr Quellwolken bilden sich aber im Bergland an der Alpensüdseite und die Schauer und Gewitterneigung steigt. In der Nacht nimmt dann auch im Bregenzer Wald und im Außerfern die Gewittergefahr deutlich zu.