ZAMG: Februar derzeit um zehn Grad zu warm

Die milden Wetterphasen im Februar sind in den Tälern nicht ganz ungewöhnlich, das Bergwetter ist laut ZAMG dennoch deutlich zu warm. Fest steht, dass der Winter einer der wärmsten in der Messgeschichte sein wird.

Plusgrade auf den Bergen

So wurden am Sonntag am Sonnblick in 3.106 Metern Seehöhe 3,9 Grad gemessen. Das ist hier die höchste Temperatur in einem Februar seit Beginn der Messungen im Jahr 1886. Auch am Schöckl (1.443 Meter) gab es am Sonntag einen neuen Stationsrekord für Februar mit 14,3 Grad (Messungen seit 1949). An der ZAMG-Wetterstation bei der Bergstation der Rax-Seilbahn (1.547 Meter) war es am Sonntag sogar ein neuer Winterrekord mit 16,1 Grad (Messungen seit 1996).