Zahlungen mit fremder Bankomatkarte in Wiener Neustadt: Dieb gesucht

Nach einem Geldbörsendiebstahl in Wiener Neustadt, infolgedessen der Täter mit einer gestohlenen Karte zwei Mal einkaufen ging, sucht die Polizei mittels Lichtbild nach dem mutmaßlichen Dieb.

Ein bislang unbekannter Täter hat am 14. September 2020 in Wiener Neustadt einem Mann die Geldbörse samt Bankomatkarten, Bargeld und Urkunden gestohlen.

Geldbörde gestohlen und mit fremder Karte eingekauft: Fahndung

Mit der gestohlenen Bankomatkarte hat der Unbekannte zwei Bezahlvorgänge im niedrigen dreistelligen Eurobereich, und zwar in einer Trafik in Neunkirchen und in einem Geschäft in Wr. Neustadt, durchgeführt.