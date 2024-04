Zahlreiche Verstöße in Wiener Shisha-Lokalen bei Kontrollen aufgedeckt

Bei gezielten Kontrollaktionen in Wiener Shisha-Bars deckten Behörden gravierende Verstöße auf, zudem wurden 115 Kilogramm illegale Tabakwaren sichergestellt.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen führte am Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Zollamt Österreich, der ÖGK und der MA 59 eine gezielte Schwerpunktaktion zur Überprüfung von Shisha-Lokalen in Wien durch.