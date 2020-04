Zahlreiche Schmuckstücke in Wien-Währing gestohlen: Fahndung

Am 16. März wurden in Wien-Währing zahlreiche Schmuckstücke gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei fahndet nach dem Diebesgut.

Einbrecher haben am Wochenende vor Inkrafttreten der Coronavirus-Beschränkungen am 16. März aus einem Antiquitäten-, Schmuck- und Teppichgeschäft in Wien-Währing rund ein Dutzend Schmuckstücke gestohlen. Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Diebesgut.