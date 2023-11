Zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktkontrolle der Winterausrüstung von Lkw in NÖ

Am Montag wurden in Niederösterreich 771 Lastkraftwagen bei Verkehrskontrollen überprüft. Das Resultat ergab, dass jeder sechste Lkw nicht die vorgeschriebene Winterausrüstung mitführte.

"Glücklicherweise ist die Ausrüstungsmoral im Vergleich zum vergangenen Jahr gleichgeblieben, heuer haben wir 114 Anzeigen ausgestellt", so Brigadier Willy Konrath, Leiter Landesverkehrsabteilung NÖ, in einer Bilanz zu den Kontrollen in Niederösterreich.