Zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktaktion in Wiener City

Am Wochenende führten Polizisten in der Wiener Innenstadt eine Schwerpunktaktion durch. Dabei wurden nicht nur 4 Führerscheine abgenommen sondern auch 2 betrunkene E-Scooter-Fahrer angezeigt.

Am 24. März 2019 führten Polizisten im Zeitraum von 04:00 bis 07:00 Uhr eine verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrolle in der Wiener Innenstadt durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden an den Ein- und Ausfahrten zur Innenstadt Lenker- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt.