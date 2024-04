Zahl der Studienanfänger ohne klassische Matura in Vergangenheit gesunken

In der "Nationalen Strategie für die Soziale Dimension" von 2017 wurde unter anderem als Ziel festgelegt, dass die Zahl der Studienanfänger ohne klassische Matura bis 2025 auf 5.300 steigen soll. Allerdings ging die Zahl der Studienanfänger mit Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung oder Externistenmatura sogar zurück.

Nach Hochschultyp bei weitem die meisten atypischen Studienberechtigungen gibt es an den Fachhochschulen (FH) mit 13,2 Prozent, an den für die Lehrerausbildung zuständigen Pädagogischen Hochschulen (PH) sind es 8,5 und an den Unis, auf die immer noch drei Viertel aller Studierenden entfallen, sind es 5,3 Prozent. Neun von zehn der Studierenden mit "nicht-traditionellem" Zugang haben dabei eine Berufsreifeprüfung, also neben Beruf oder Lehre (Berufsmatura) ihre Reifeprüfung abgeschlossen.