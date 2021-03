Zahl der rassistischen Vorfälle 2020 gestiegen

Im Vorjahr gab es in Östereich einen leichten Anstieg bei rassistischen Vorfällen, rechtsextreme Straftaten sind dagegen zurückgegangen.

Schatz spricht trotz des in Summe leichten Rückgangs von einem "erschreckenden Signal", zumal rechtsextreme Versammlungen wie in Bleiburg nicht stattfinden konnten.

Rechtsextreme Straftaten sind im Vorjahr gesunken

Während es bei den rechtsextremen Straftaten einen Rückgang um 100 auf 697 gab, registrierte das Innenministerium einen Anstieg bei den rassistischen Übergriffen (plus 15 auf 104, davon 72 im Internet). Ein Plus gab es auch bei den antisemitischen (plus 6 auf 36) und islamfeindlichen Tathandlungen (plus 9 auf 16). In Summe ergibt sich daraus allerdings ein Rückgang bei den rechtsextremen und rassistischen Vorfällen von 922 auf 853.