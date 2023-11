Zahl der Lehrer-Überstunden heuer wieder gesunken

Im Schuljahr 2022/23 haben Lehrerinnen und Lehrer an österreichischen Schulen insgesamt rund 5,2 Millionen bezahlte Überstunden angehäuft, wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Bildungsministers Martin Polaschek (ÖVP) hervorgeht.

Dies markiert einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum vorherigen Schuljahr, in dem 6,1 Millionen Überstunden verzeichnet wurden. Die Gesamtkosten für diese Überstunden beliefen sich auf rund 285 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 350 Millionen Euro.

Verteilung der Überstunden: Pflichtschulen vs. Bundesschulen

Die Aufteilung der Überstunden zeigt, dass Lehrkräfte an Pflichtschulen (insbesondere Volksschulen, Mittelschulen und Berufsschulen) etwa 2,6 Millionen Überstunden geleistet haben, während Lehrer an Bundesschulen (hauptsächlich AHS und BMHS) ebenfalls etwa 2,6 Millionen Überstunden aufwiesen. Dies bedeutet einen signifikanten Rückgang der Überstunden an Pflichtschulen im Vergleich zum Vorjahr (3,3 Millionen Überstunden) und einen leichten Rückgang im Bereich der Bundesschulen (2,8 Millionen Überstunden).