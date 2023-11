Zahl der Dämmerungseinbrüche in NÖ steigt

In Wohnräumen in Niederösterreich hat es in letzter Zeit eine Zunahme von Einbrüchen bei Einbruch der Dunkelheit gegeben.

Vermehrt Dämmerungseinbrüche in Niederösterreich gemeldet

Am Dienstag waren von etwa 17.00 bis 20.00 Uhr Einbrüche in zwei Wohnungen in Mödling verübt worden. Am Donnerstag folgten ein Reihenhaus sowie eine Wohnung in Maria Enzersdorf. In allen vier Fällen gelangten die Täter durch Einschlagen oder Aufbrechen einer Terrassentür bzw. eines Terrassenfensters im Erdgeschoß ins Innere. Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Mödling (Tel.: 059133-3330) erbeten.