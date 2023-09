Zahl der Corona-Infektionen in Österreich steigt wieder

In Österreich geht der erste Sommer zu Ende, in dem es keine Einschränkungen aufgrund des Coronavirus mehr gab. Nun steigen die Corona-Infektionen jedoch wieder.

Doch sobald es wieder kühler wird und die Menschen mehr Zeit in Innenräumen verbringen, sind diese wieder anfälliger für Infekte. Die Zahlen der Coronafälle steigen somit auch wieder an, berichtet die ZiB2.

Corona-Fälle in Österreich steigen wieder

Drei Jahre hat das Coronavirus die Welt in Atem gehalten: Nun geht der erste Sommer zu ende in dem es keine Einschränkungen gegeben hat. Doch nun kommt der Herbst und die Menschen verbringen mehr Zeit in geschlossenen Räumen. Damit werden wir wieder anfälliger für Infekte. Das dies einen Anstieg der Corona-Fälle bringt, daran zweifeln Experten nicht.

Mehrere neue Corona-Varianten im Umlauf

Es ist ruhig geworden in de Spitälern. Das Coronavirus hat die meisten Menschen mindestens einmal erwischt, zudem sind die meisten geimpft. Doch im Winter wird es wieder zu mehr Corona-Infektionen kommen, betont etwa die Weltgesundheitsorganisation WHO. Man sei aber auch bezüglich der Grippe und RSV-Erkrankungen besorgt, so Maria Van Kerkhove, die technische Leiterin der Covid-19-Bekämpfung bei der WHO. Einen Hinweis geben die Analysen des Abwassers, in denen sich auch ausgeschiedene Reste des Viruses befinden. Hier zeigt sich seit Wochen ein langsamer Anstieg. Dieser ist nicht zu vergleichen mit dem vergangenen Winter. Mehrere neue Corona-Varianten sind jedoch schon verbreitet - vor allem in den USA.