Zahl der Asylanträge in Österreich im September weiter gesunken

Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist auch im September weiter gesunken. Mit 8.299 Anträgen verzeichnete man einen Rückgang von 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Weniger Asylanträge in Österreich im September

Das Innenministerium hebt hervor, dass die österreichischen Zahlen dem europäischen Trend entgegenlaufen. In der gesamten EU wurden bis Ende September mehr als 800.000 Asylanträge verzeichnet, ein Anstieg von 27,5 Prozent. Deutschland verzeichnete ein Plus von 74 Prozent, während Italien ein Plus von 63 Prozent aufweist. Die Entwicklung in Österreich wird auf verstärkte Grenzkontrollen, den Kampf gegen Schlepper und beschleunigte Verfahren zurückgeführt.