Zahl der Asylanträge im Jahr 2018 weiter stark gesunken

2018 wurde bei den Asylanträgen im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 45,8 Prozent verzeichnet.

Mehr als 38.000 offene Verfahren

An offenen Verfahren gab es per 31. Dezember 2018 noch insgesamt 38.053, davon waren 30.518 in zweiter Instanz offen. Ende des Jahres 2017 waren es in Summe 56.304.