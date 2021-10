Zadic empfing Initiatoren von Volksbegehren gegen Korruption

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Freitag die Initiatoren des Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehrens zu einem Gespräch eingeladen.

Thematischer Schwerpunkt sei die Bekämpfung von Korruption "auf allen Ebenen" gewesen, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. "Neben umfassender Transparenz ist vor allem eine starke, unabhängige Justiz ein wirksames Mittel gegen Korruption", betonte die Ministerin.

"Korruption unterhöhlt das Vertrauen der Menschen in staatliche Institutionen und letztlich auch in unsere Demokratie. Deshalb begrüße ich es sehr, dass zivilgesellschaftliche Initiativen und Grass-Root-Bewegungen, wie das Anti-Korruptionsvolksbegehren, sich gegen Korruption und für unseren Rechtsstaat einsetzen", so die Ministerin. Sie teile dieses Engagement und habe "seit dem ersten Tag meiner Amtszeit Schritte gesetzt, um Machtmissbrauch, Freunderlwirtschaft und Korruption zu verhindern - es ist mein zentrales politisches Anliegen".