XXXLutz: Stornierung der Buchungen von Leihtransportern

Der Möbelhändler XXXLutz informiert derzeit seine Kunden per SMS, dass bereits bestehende Reservierungen für seine Leihtransporter storniert werden.

"Wir würde das Service gerne weiter anbieten, haben aber aufgrund der Vorgaben, dass es keine persönlichen Kundenkontakte geben soll, diesen Service vorübergehend eingestellt", bestätigte XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger am Donnerstag auf APA-Anfrage.

XXXLutz storniert Buchungen von Leihtransportern

Die Übergabe der Fahrzeuge finde üblicherweise in den Möbelhäusern an der Kassa statt. Da die Möbelhäuser aber derzeit komplett geschlossen seien, sei ein Verleih von Bussen auch für Übersiedlungen derzeit nicht möglich. "Ab 2. Mai ist der Service wieder verfügbar, sofern wir dann wirklich aufsperren können", so Saliger.