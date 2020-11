XXL Sports eröffnet 2021 Zentrallager in Enzersdorf

Der norwegische Sporthändler XXL Sports will weiter in Österreich expandieren und eröffnet 2021 ein Zentrallager im niederösterreichischen Enzersdorf.

Zum ersten Mal in der Geschichte habe man damit ein Distributionszentrum außerhalb der nordischen Region, teilte die Kette am Mittwoch mit.

XXL Sports eröffnet Zentrallager in Niederösterreich

Das Zentrallager mit 7.000 Quadratmetern soll ab Anfang 2021 alle XXL-Stores in Österreich und den Onlineshop beliefern. Bisher kamen die Waren aus dem Zentrallager in Schweden. Aktuell hat XXL sieben Standorte in Österreich.

"Es wird ein hochmodernes Lager mit Robotern (AutoStore), welches den Warenfluss an unsere Online-KundInnen und an die XXL-Stores noch schneller und effizienter abwickelt", so XXL-Manager Magnus Kreuger in einer Aussendung. "Wir möchten ein starkes Logistikteam mit 20 Vollzeitkräften bilden." Das neue Lager in Österreich werde Lieferzeiten verkürzen.