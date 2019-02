WWF-Warenkorbvergleich: Bio-Einkauf kein "Luxusthema" mehr

Mit einem Warenkorbvergleich macht der WWF nun darauf aufmerksam, dass bio, gesund und klimafreundlich eingekauft werden kann, ohne mehr ausgeben zu müssen.

Weniger Fleisch und mehr Obst und Gemüse

Demnach könnte eine vierköpfige österreichische Familie den Bio-Anteil ihres durchschnittlichen Wocheneinkaufs – ohne Mehrkosten – auf 70 Prozent des Gesamtwarenkorbs steigern, wenn die Ernährungsempfehlungen des Gesundheitsministeriums beim Einkauf berücksichtigt werden. Das ist vor allem dann möglich, wenn weniger Fleisch, aber dafür mehr Obst und Gemüse gekauft wird. Die Treibhausgasemissionen des Warenkorbs könnten so um bis zu 40 Prozent reduziert werden, schrieb der WWF am Mittwoch in einer Aussendung.