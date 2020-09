Wurst setzt "Truth Over Magnitude"-Tournee 2021 fort

Tom Neuwirth (vormals Conchita Wurst), der im vergangenen Jahr das erste Album unter seinem neuen Alter Ego "Wurst" veröffentlicht hat, setzt seine wegen der Coronapandemie unterbrochene Tour 2021 fort.

Erster Stopp der "Truth Over Magnitude"-Tournee, mit der Wurst in Österreich bisher noch nicht Halt gemacht hat, ist Graz (30. April), wurde in einer Aussendung am Mittwoch angekündigt.