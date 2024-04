Würfelpoker endete mit Messerattacke auf Bruder blutig

Bei einem Würfelpokerspiel kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung, bei der ein Mann wegen paranoider Schizophrenie auf seinen Bruder einstach.

Weil er beim Würfelpokerspielen auf seinen Bruder eingestochen haben soll, ist ein Mann am Dienstag in Wiener Neustadt in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Das Opfer erlitt zwei rund fünf Zentimeter tiefe Stiche.