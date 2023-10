Wurde betrunken handgreiflich: Grüner Abgeordneter Stammler tritt zurück

Der Grüne Abgeordnete Clemens Stammler hat sein Nationalratsmandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt, nachdem er vergangene Woche in einem alkoholisierten Zustand handgreiflich geworden war.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wie Stammler in einer persönlichen Erklärung mitteilte, die er am Mittwochnachmittag in Form einer Aussendung veröffentlichte. Er ziehe nun die Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten.