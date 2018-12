Wunschzettel: Woher kommt die Tradition?

Kinder und auch so manch Erwachsener schreiben vor Weihnachten eine Wunschliste. Doch der Wunschzettel war nicht immer ein Wunschzettel, er war auch einmal ein Dankesbrief.

Wunschzettel war Weihnachtsbrief

Kinder schrieben bereits im 17. Jahrhundert Wunschzettel. Damals waren es jedoch eigentlich keine Wunschzettel, sondern Weihnachtsbriefe. Diese enthielten auch keine Wünsche, sondern einen Dank an die Eltern für die gute Erziehung. In Schönschrift verfasst, wurde er dann an die Eltern übergeben.