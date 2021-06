Wunsch von Global 2000: Aus für Erdgasheizungen

Ein Aus für Erdgasheizungen: Das wünscht sich Global 2000 - und hat eine Studie in Auftrag gegeben. Das Resultat zeigt, wie man hierzulande zu einem Ausstiegs-Plan steht.

Der Verein Global 2000 will, dass nicht nur Ölheizungen, sondern auch Erdgasheizungen verboten werden. Eine deutliche Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen sehe das auch so, sagen die Umweltschützer und haben eine Studie in Auftrag gegeben, mit dem Ergebnis, dass drei Viertel der Menschen in Österreich einen Plan für den verbindlichen Ausstieg aus Erdgasheizungen befürworten.