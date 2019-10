Wunderbares Wetter am letzten Wiener Wiesn-Wochenende

Trotz einiger verregneter Tage auf der Wiener Wiesn ließen sich die Besucher und Fans nicht davon abhalten gemeinsam zu feiern. Am finalen Wiesn-Wochenende wird sich der Herbst von seiner besten Seite zeigen.

"Unsere Fans haben gezeigt, dass sie sich auch nicht vom schlechten Wetter abhalten lassen. Für die letzten Tage gibt unser gesamtes Wiener Wiesn -Team noch einmal so richtig Vollgas. Auf einer sonnigen Zielgerade ist man natürlich umso motivierter", freut sich Wiener Wiesn Veranstalter Christian Feldhofer. Von Donnerstag bis Sonntag dürfen sich das Party-Volk, der Volksmusik-Fan und das Schlagerherz auf sonniges Wiesn-Wetter freuen.

Am Samstag, den 12. Oktober, haben Besucher zudem noch einmal die Möglichkeit, die grüne Steiermark von ihrer schönsten Seite kennenzulernen. Die Region um den Kreischberg ist mit regionalen Schmankerl wie Bauernkrapfen, Steirerkas, Speckbroten und Zirbenschnaps im Merkur Wiesn-Dorf vertreten. Die Klaunzner Buam, die Gaflenzer Schuhplattler sowie Greakariert präsentieren ab 11.30 Uhr auf der Billa-Festbühne steirisches Brauchtum.

Musikalische Schmankerl auf der Wiener Wiesn

Die Sumpfkröten, Saubartln, Die Jungen Südsteirer, Die Granaten und Nordwand – das sind nur einige der Namen, die am Wochenende in den Festzelten und Almhütten den Besuchern partytechnisch noch einmal so richtig einheizen werden. Bis dann für dieses Jahr zum letzten Mal "Cordula Grün" ertönt, die letzten Stelzen verspeist, die letzte Bierbank bestiegen und das letzte Maß getrunken wurde, sind noch einige Momente voller Brauchtum, Party und gemeinsamen Schunkelns zu erleben.