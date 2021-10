"Wunder von Cordoba": Stadionsitze für Wien

1978 besiegten die österreicher bei der Fußball-WM in Argentinien den amtierenden Weltmeister Deutschland mit 3:2. Das "Wunder von Corodoba" wird jetzt mit Stadionsitzen von Cordoba für die Stadt Wien gewürdigt.

Am 21. Juni 1978 wurde bei der Fußball-WM in Argentinien das letzte Gruppe-A-Spiel der 2. Finalrunde ausgetragen. Hierzulande fand es als "Wunder von Cordoba" in die Annalen Eingang. Österreich besiegte den amtierenden Weltmeister Deutschland mit 3:2, wobei Hans Krankl den entscheidenden Treffer erzielte. Die Stadt Cordoba hat nun ein ganz besonderes Andenken an das legendäre Match der Stadt Wien geschenkt: Tribünensitze aus dem dortigen Stadion.