Wunder in der Kühlkammer: Hahn "Schurli" von den Toten auferstanden

Eigentlich wurde "Schurli" von einem Tierarzt eingeschläfert, doch nach einer Nacht in der Kühlkammer war der Hahn wieder quicklebendig.

Ein kurioser Fall einer "tierischen Auferstehung" hat sich in Niederösterreich zugetragen. Ein vermeintlich als tot in einer Sammelstelle in Roggendorf in der Gemeinde Schollach (Bezirk Melk) abgegebener Hahn stellte sich letztlich nach einer Nacht in der Kühlkammer als lebendig heraus. Das Tier wurde nun an einen neuen Besitzer weitergeben, wie auch mehrere Medien berichteten.